"Не мог ее удовлетворить": названа сенсационная причина развода Королевой и Николаева

Писатель и профессор Боррис Хигер заявил, что композитор сильно любил певицу, однако в сексуальной жизни у супругов были серьезные проблемы. По мнению эксперта, всему виной стал маленький половой орган Игоря Николаева.
"У Николаева – маленький член, а Наташа – женщина 'глубокая'. Фаллос Николаева не мог ее удовлетворить. А вот у Тарзана – большой член. У них прекрасный секс. На нем и держатся их отношения", – отметил Борис Хигер в беседе с изданием "Экспресс газета".
Ранее Наташа Королева рассказала в откровенном интервью, что причиной развода стала другая женщина. Якобы завистница увела композитора из семьи. Знаменитость предположила, что соперница могла воспользоваться помощью колдуна.
"Женщина, которая увела из семьи Игоря своей собственной энергетикой, интересностью, сексуальностью, явно не была привлекательна для моего супруга... Привороты, отвороты... Мне кажется, что в моем случае они были сто процентов", – цитирует Наташу Королеву "Комсомольская правда".
Популярные темы форума
Слава великому Владимиру Путину!
Какой глупец убивает темы нулевым сообщениями?
Рак-божье наказание?
На форуме нелюдь, без преувеличения !
Новый премьер-министр мужик, похоже, молоток!
В СССР люди голодали?
Куда делась Аида Ведун?
Лиона ненормальная или очень несчастная старая дэвушка? Что думаете?
Ни за что рожать не буду!
Бог не при чем. Вирусы и бактерии стоят во главе угла.