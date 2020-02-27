"Бес в ребро": молодящегося Меньшикова уличили в баснословных тратах на одежду

Стилист Александр Васильев оценил модные предпочтения актера и высказал оригинальную точку зрения. Он считает, что артисту удалось создать свой неповторимый стиль, который помогает ему чувствовать себя моложе и уверенней. Образы, в которых режиссер появляется на людях, полностью соответствуют его мировоззрению, уверен историк.
Васильев считает, что Олег Меньшиков идет в ногу со временем. Мужчина поделился мыслью, что все вещи в гардеробе знаменитости не случайна. "Видно, что он их тщательно подбирает, тратит на них немалые деньги", – отмечает Васильев. У актера в подборке много "расслабленной" одежды – кроссовок, спортивных штанов, бомберов, олимпиек и футболок, которые он грамотно сочетает с аксессуарами.
Однако Александр Васильев не считает, что художественный руководитель театра бездумно молодится. "Знаете пословицу "седина в бороду, бес в ребро"? В данном случае "бес" проявляется в том, что мужчина хочет выглядеть молодо, задорно, современно", – цитирует историка моды "Пятый канал". По словам стилиста, когда смотришь на Олега Меньшикова, создается впечатление, что он ведет активный образ жизни, где есть место и спорту, и дискотекам, и вечеринкам.
Правда, Васильев считает, что знаменитый актер экономит на жене – ее образы всегда проигрывают на фоне мужа. Девушка часто выглядит не как супруга артиста, а как его личный секретарь или поклонница. Напомним, что Анастасия Чернова младше Олега Меньшикова на 22 года.
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