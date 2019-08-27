Меньшиков впервые заговорил после госпитализации

Судя по всему, директору и худруку театра имени М. Н. Ермоловой стало лучше. "С Днем Российского кино, друзья!" – написал в микроблоге 58-летний артист.
Меньшиков опубликовал фото, на котором улыбается и выглядит свежим. Пост собрал сотни комментариев с пожеланиями здоровья и комплиментами внешнему виду знаменитости. "Красивое фото... Меньшиков как всегда хорош, красив, успешен, притягателен. Ух... Харизма", "С праздником! Снимайтесь, пожалуйста, в кино! Вы великий актер! Вам верит ваш зритель...", "Приятно видеть в добром здравии!" – высказались пользователи соцсети.
Напомним, ранее появились сообщения о том, что народному артисту России стало плохо и он попал в больницу. Сообщалось, что причиной стали переживания из-за смерти 79-летней артистки Александры Назаровой. Олег Меньшиков занимался ее похоронами, но на церемонию прощания не пришел из-за плохого самочувствия. Кроме того писали, что он почувствовал недомогание после выпитого спиртного.
Как писали "Дни.ру", сотрудники Театра имени М. Н. Ермоловой рассказали, что угрозы жизни Олега Меньшикова нет. Якобы он обратился в медучреждение планово, решив заняться своим здоровьем. Слухи о том, что причиной госпитализации стал алкоголь, в театре опровергли.
Олег Меньшиков руководит театром в центре Москвы семь лет. За этот период художественный руководитель не пропустил ни одной репетиции.
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