"Превратились сами в проститутку": обиженный Андрей Разин пнул Льва Лещенко

Участник и продюсер группы "Ласковый май" назвал предательством слова Льва Лещенко на ток-шоу, где тот окрестил Андрея Разина администратором, который выдает себя за певца. Он просто вне себя от гнева.
Андрей Разин пристыдил Льва Лещенко. "Стыдно, просто стыдно слушать от Вас, профессионального человека. Я понимаю, что Вас жаба душит, что Разин обошел по жизни. Но приходить и садиться с этими проститутками и обсуждать меня, человека, который никогда к Вам ничего плохого не имел... Вы просто стали заодно с такими как Лера, как Басков. Сели просто за один стол с проститутками и превратились сами в проститутку", – цитирует продюсера Пятый канал.
Андрей Разин намерен отстаивать честь и достоинство. В ближайшие дни он подаст иск к Андрею Малахову и всем, кто присутствовал на шоу. По мнению продюсера, в программе было дискредитировано его имя.
Напомним, скандал разразился после того, как экс-солист "Ласкового мая" Юрий Шатунов заявил в эфире шоу Андрея Малахова, что Андрей Разин исполнял песню "Седая ночь" под фонограмму. На его сторону встал Лев Лещенко, плохо отозвавшись об Андрее Разине.
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