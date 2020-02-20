Юная дочь Синди Кроуфорд предстала на публике в одном пиджаке

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18-летняя дочь Синди Кроуфорд вышла на подиум в откровенном наряде, чем впечатлила публику. Девушка поделилась снимком в своем инстаграм-аккаунте.
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Американская супермодель Кайя Гербер пошла по стопам своей матери и представляет работы лучших дизайнеров. Недавно девушка приняла участие в показе итальянского бренда Max Mara в Милане. Во время одного из выходов на ней был надет белый двубортный пиджак на голое тело. Дополнила образ плиссированная мини-юбка того же цвета, которая была еле видна.

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Кадром с подиума Гербер поделилась в "Инстаграм". Публикация набрала 100 тысяч лайков. Подписчики начали писать восторженные комментарии, им определенно понравился внешний вид модели. 

"У меня нет слов, ты шикарна", "Просто идеал", "Даже если на тебя одеть пакет, ты будешь выглядеть потрясающе", – написали поклонники.

Отметим, что Кайя также любит провоцировать публику. Недавно она выложила в "Инстаграм" свою фотографию без нижнего белья. На снимке она предстала стоя перед зеркалом в ванной, не забыв прикрыть грудь левой рукой. Из одежды на ней были надеты только штаны.

Автор: 20 февраля 2020, 21:57

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