"Не ваше собачье дело": Бородина взорвалась из-за нападок на мужа

Ксения Бородина ревностно относится к чести своей семьи, поэтому резко реагирует на нападки посторонних. На этот раз ведущую "Дома-2" разгневало высказывание о муже.

Женщина в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта попросила фолловеров задать ей вопросы. Она миролюбиво обсуждала темы, связанные с воспитанием детей, путешествиями и модой. Но как только мелькнуло высказывание о безработном муже, ангельскому терпению Ксении Бородиной пришел конец.

Одна из подписчиц указала телеведущей на то, что ее мужу Курбану Омарову пора бы продемонстрировать, что он работает, а не сидит на шее у звездной жены. При упоминании любимого супруга в таком контексте Бородина взорвалась и настрочила огромный нервный ответ. "Ты кто?! Налоговая? Только деграданты вроде вас могут думать, что мой муж сидит на моей шее", – возмутилась Ксения.

Она выложила фотографию "обидчицы" и обвинила женщину и подобных ей чуть ли не во всех смертных грехах. Бородина написала, что такие замужем за алкашами, наркоманами, изменщиками и абьюзерами и считают это нормой для всех. Мать двоих детей указала, что она вправе ставить на место любого, кто лезет в ее семью.

Подписчики заметили слишком острую реакцию на подобную тему и решили еще раз наступить на больную мозоль. Одна из подписчиц уточнила причину столь резкой вспышки гнева. "Давайте я вам буду постоянно писать, что ваш муж гей и постоянно об этом говорить, вы как будете на это отвечать? А я буду продолжать уверять всех, что он любит мужиков", – написала Ксения Бородина.