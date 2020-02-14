"Ужас!": что скрывает Ксения Бородина

Известный блогер и визажист Егор Андрюшин стал клиентом салона красоты Ксении Бородиной. Своими впечатлениями, весьма неоднозначными, он поделился в опубликованном видео.

Егор Андрюшин записался на макияж. Блогер сразу сказал мастеру, чего хочет, и даже показал картинку в качестве образца. Ему озвучили стоимость услуги – три тысячи рублей. Тот согласился, и мастер приступил к работе. Андрюшин весь процесс записал на камеру, которую, судя по ракурсу, держал на коленях.

Пока Егора красили, он выяснил, что в салоне Ксении Бородиной строго соблюдаются условия чистоты: всем клиентам красят ресницы отдельной щеточкой, а также стерилизуют все инструменты. Это были плюсы заведения. Однако Андрюшин отметил и много минусов. В частности, его приняли позже запланированного времени. Еще Егору не понравился макияж, который, по его словам, получился в стиле 2000-х годов. Зато визажист оценил качество косметики и внимательность мастера.

Критический отзыв Егор оставил на своем канале в "Ютуб". "Ужас! Вот что скрывала Бородина! Треш салон Ксении Бородиной! (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)". Отреагировала сама ведущая скандально известного телепроекта "Дом-2". Она разразилась гневной тирадой в прямом эфире в своем инстаграм-аккаунте. Ксения назвала Егора "недоблогером", который "хочет хайпа", "недомальчиком" и "петушком-красным гребешком", сообщает Starhit. В ответ Андрюшин не полез за словом в карман. Он иронично парировал, что после посещения салона Бородиной скорее похож на алкоголика с опухшими глазами и губами.

Визажист высказал мнение, что сама Ксения Бородина свой салон красоты не посещает. "Лучше бы она не обзывала всех подряд, а посмотрела, что сотрудники творят в ее салоне. Обзываться может каждое быдло, а качественно выполнять свою работу и прислушиваться к людям – единицы", – заключил он.