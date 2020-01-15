Взбешенная Бородина прилюдно отчитала маленькую дочь

На кадрах, опубликованных в Сети, Ксения ругается на девочку. Телеведущая постоянно берет ее за лицо и поворачивает к камере. Как оказалась, четырехлетняя Теона решила изменить свой образ и побрила себе бровь. Как отметила Ксения, обычно она прячет все опасные предметы, однако ребенку постоянно удается их найти.
"Господи... Ну вот что сказать про этого ребенка 🙈😭 и смех и грех!!! Уже все бритвы спрятали, но все равно она нашла 😼 Увидела две недели назад, как папа в ванной брился, и пошло дело. После этого видео поругала, скажу честно. Потому что первый раз объяснила спокойно, она не поняла. Пришлось строго поговорить с актрисой", – написала телеведущая в своем инстаграм-аккаунте.
Поклонники Бородиной выразили несогласие с молодой мамой. Некоторые заметили, что девочка еще маленькая и не совсем понимает, что делает. Другие же просто оставили многочисленные комплименты в адрес юной красотки.
" Крутая девочка ❤️❤️❤️❤️ ", " Милаха) Ведь понимает,что нельзя)) Маленькая проказница) ", " Такая лапуля она😘 ", " Какая смешная😂😂 взрослой почувствовала себя))", " Индивидуальность, что тут скажешь👍😂 ", " Она очень хорошенькая!!! ", -высказались восхищенные пользователи.
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