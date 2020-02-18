Известный ведущий удалил грудь из-за угрозы рака

Вячеслав Манучаров считается одним из самых привлекательных ведущих в отечественном шоу-бизнесе. У него есть собственная программа, он ведет множество мероприятий, является частым гостем различных тусовок. Сложно поверить, что этот подтянутый мускулистый мужчина когда-то был настоящим толстяком.
Шоумен не скрывает, что раньше весил 135 килограммов. "Я был большим мальчиком", – отметил Вячеслав Манучаров в программе "Ты не поверишь!" на НТВ. Однако в какой-то момент популярный телеведущий решил взяться за себя и стал активно избавляться от лишних килограммов.
Он настолько увлекся, что занятия спортом стали образом его жизни. В результате Вячеслав Манучаров не только сильно похудел, но и обзавелся внушительным мышечным корсетом. "Я три раза в неделю стабильно хожу в зал, потому что если я перестану это делать, я выйду из формы. К сожалению, я заложник этого", – объяснил телеведущий.
Вячеслав Манучаров не скрывает, что в какой-то момент, занимаясь спортом, подсел на различные препараты, направленные на наращение мышц. "Сейчас модно гормоны, стероиды, уколы "красоты". Мы кололи и стероиды, и гормоны, и так далее", – сообщил шоумен.
В результате у телеведущего развились осложнения. Вместе с мышечной массой у него стала стремительно расти грудь. Она стала приобретать размер и форму женской. Увидев это, Вячеслав Манучаров бросился к медикам. Врачи диагностировали гинекомастию – увеличение молочных желез. Телеведущий перенес две операции – ему удалили грудь. "Я понял, что больше колоть никогда ничего не буду, но это факт", – заключил шоумен. Специалисты утверждают, что быстро растущая грудь у мужчин в довольно большом проценте случаев может привести к раку груди.
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