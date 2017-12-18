Манучаров рыдает из-за скоропостижной смерти молодой жены

Девушка скончалась после инсульта. У нее осталась 6-летняя дочь.

Актер и телеведущий Вячеслав Манучаров тщательно оберегает свое личное пространство от посторонних глаз. Поэтому сегодняшнее его пронзительное откровение на странице в социальной сети Инстаграм стало шоком для поклонников. "Как непредсказуема жизнь, сегодня я простился со своей бывшей женой, матерью моей старшей дочери, которая внезапна ушла из жизни от инсульта. Ей было 29 лет. Спасибо, что ты была в моей жизни. Ты навсегда в моем сердце. Берегите друг друга. Никто не знает, что нас ждет завтра", – написал Манучаров. Он рыдает от этой страшной потери.

На студентке Первого Медуниверситета имени Сеченова Виктории Селиверстовой Манучаров женился в 2010-м. В 2011-м она сообщила супругу, что ждет ребенка, Вячеслав был на седьмом небе от радости, однако продолжалась эта эйфория недолго. Начало семейной жизни совпало у Вячеслава с пиком карьеры, когда его просто засыпали предложениями, от которых он не мог отказаться.Когда жена Манучарова родила дочь Аришу, теща пригласила его в роддом, где он и увидел малышку, но там же Виктория сказала, что жить с ним больше не собирается. Их семья просуществовала всего год...





С тех пор в официальных отношения артист больше не состоял. По признанию Манучарова, его теперь бросает в дрожь лишь при упоминании о свадьбе. Хотя от новой – гражданской – жены у него есть еще двое детей.