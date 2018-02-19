После смерти жены Манучаров забрал к себе их дочь

Вячеслав Манучаров обнародовал трогательную фотографию. На снимке телеведущий запечатлел двух дочерей, тем самым дав понять, что старшая наследница от предыдущего брака теперь живет с ним.

На своей официальной страничке в Instagram Вячеслав Манучаров опубликовал фото, на котором сняты его дочери Арина и Нина. Девочки стоят спиной к объективу и готовят печенье. "#аринаманучарова #нинаманучарова #сестры #манучаровы в деле !)" – коротко подписал снимок телеведущий.

Подписчики пришли в восторг. "Какие умнички😍 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Замечательные", "Какие они классные", "А папа то – ВЕЗУНЧИК!!!", "Такая прелесть, хозяюшки !💟😆👍🌸🌼", "С такими хозяюшками папка вкусняшками обеспечен!:)))", "Как это приятно, что девочки вместе!!! 😘😘😘", "Какие у вас красивые и хорошенькие доченьки у вас Вячеслав! Такое красивое печенье 🍪 сделали! Молодцы!!" – рассыпались в комплиментах фанаты.

Публикация от Вячеслав Манучаров (@manucharov) Фев 17, 2018 в 8:49 PST

Некоторые пользователи Сети сделали вывод, что Вячеслав Манучаров забрал себе старшую дочь Арину, у которой недавно умерла мать. Напомним, в конце 2017 года телеведущий объявил о смерти первой жены.

"Как непредсказуема жизнь, сегодня я простился со своей бывшей женой, матерью моей старшей дочери, которая внезапно ушла из жизни от инсульта. Ей было 29 лет. Спасибо, что ты была в моей жизни. Ты навсегда в моем сердце. Берегите друг друга. Никто не знает, что нас ждет завтра", – написал Манучаров.

После развода Вячеслав недолго страдал в одиночестве. Артист встретил американку русского происхождения Дору Надеждину. Именно она подарила ему дочь Нину и сына Даниила.