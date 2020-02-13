Налетай, подешевело: письма отца к Началовой сбывают с огромными скидками

Мемуары родственников Юлии Началовой вызвали переполох среди поклонников певицы. Многие заинтригованы уже самим захватывающим названием книги "Письма отца к дочери". В издательстве надеются, что продажи будут огромными, учитывая небывалый интерес в стране к личности покойной артистки.

В рейтинге жанра "Деятели культуры и искусства" в феврале 2020 года книга о Началовой занимает почетное четвертое место. Но чтобы стимулировать покупателей и вывести продажи на первое место, издательство и магазины придумывают различные маркетинговые акции.

Например, изначально "Письма отца к дочери" стоили 570 рублей. Потом книжный интернет-магазин "Лабиринт" предлагал мемуары по 437 рублей. А теперь на сайте – всего на несколько дней! – объявили грандиозную распродажу. И книгу можно приобрести всего за 358 рублей.

Сумма небольшая, если учесть, что родственники покойной певицы вложили в эту работу всю свою боль, душу и сердце. "Если мгновения короткой жизни Юлии Началовой нельзя вернуть, то их можно остановить, что и попытались сделать авторы этой книги, – говорится в аннотации. – Она написана так, как пишут музыку, сочиняют балладу. Это письма-размышления отца певицы – поэта и композитора, в которых он вспоминает ее детство, школьные годы, занятия музыкой и пением, первые победы на детских конкурсах, рассказывает о становлении ее карьеры, яркой творческой жизни, о работе с коллегами по шоу-бизнесу. Это и несколько писем дочери Веры, в которых она разговаривает с мамой, делится с ней событиями своей жизни. В книгу включены тексты Юлиных песен, которые написала она сама, а также создали ее любимая тетя Антонина Владимирова и отец Виктор Началов".

Многие поклонники, кстати, планируют обратиться в Министерство науки и образования с предложением внести книгу в список рекомендуемых для изучения в школе как образец вкуса, стиля и языка.