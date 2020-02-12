Не хватает денег: Билан месяцами не меняет поношенную одежду

"Люблю удивлять, и возможно, поэтому я тридцать лет и популярен на эстраде: даю людям возможность обсудить меня, мой внешний вид, костюм", – признается в интервью король российской эстрады.
А вот Дима Билан уже много месяцев выходит и в пир, и в мир в одном и том же белом джинсовом комбинезоне. Церемония вручения наград "Золотой граммофон", три концерта Big Love Show в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве, конкурс "Новая волна" в Сочи... Образ певца остается неизменным.
В этом же однажды найденном наряде исполнитель снимается для фотосессий, путешествует по Лос-Анджелесу. Даже не верится, что у артиста есть другие костюмы. Видимо, он полагает, что не одежда красит человека...
Поклонники бьют тревогу. Ведь для артиста новая стильная одежда – это вещь первой необходимости. А если звезда месяцами не снимает джинсовый комбинезон, значит у нее или не хватает денег, или вкуса...
В последнем, впрочем, Диму Билана обвинить сложно – до сих пор он пытался выглядеть стильно и интересно, но что-то произошло.
Фанаты просят не уподобляться Диму его взрослой коллеге по цеху – Ирине Аллегровой. Ведь та годами не снимает камзол, думая, что он ей безумно идет. Он настолько осточертел людям, что они в шутку просят проникнуть в гримерку к певице и спалить этот битый молью хлам.
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