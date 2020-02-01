"Ужас какой": Киркорова и Баскова публично унизили

Разин разметил в своем "Инстаграм" снимок, на котором можно увидеть Филиппа Киркорова и Николая Баскова. При этом на головах у звезд короны. "Ужас какой", – лаконично подписал снимок Андрей Разин.
Подписчики Разина оценили его юмор. "Коронавирус в России", —прокомментировал снимок один из пользователей Сети.
Есть предположением, что таким способом Разин продолжает серию снимков с коронами. Ранее Ксения Собчак разместила на своей страничке в "Инстаграм" подходящую данной тематике фотографию. "У меня корона – вирус с детства, и ничего, как-то выживаю… А вы как считаете, реально мы на пороге чумы 21 века или все-таки немножко истеричка у всех?" – спросила своих подписчиков Ксения Собчак.
Стоит отметить, что сейчас весь мир следит за событиями в Китае, где получил распространение ранее неизвестный коронавирус. От него погибло уже более двухсот человек. Недавно первые два случая заражения зафиксированы и в России.
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