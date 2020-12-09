"Давайте, двойняшки!": у Риз Уизерспун появился клон

Голливудская актриса Риз Уизерспун запутала своих фанатов. На днях она публиковала в своем микроблоге фото с девушкой, которая с ней на одно лицо!

Оказывается, дочь Риз Уизерспун выросла точной копией своей матери. У нее такие же светлые волосы, озорное выражение лица, та же форма глаз и губ. Поклонники актрисы пришли в замешательство.

Дочери Риз Уизерспун Аве 21 год. Несмотря на 23-летнюю разницу в возрасте с матерью, молодые женщины выглядят почти одинаково. Также у матери и дочки на фото была похожая одежда, так что фанаты в шутку назвали дочь актрисы ее клоном.

По словам 44-летней актрисы, она упрашивала свою дочь надеть такой же свитер, как у нее, чтобы рассмешить подписчиков. Фото набрало тысячи лайков. В комментариях в публикации отметились и коллеги Риз.

"Давайте, двойняшки!!! Красивые дамы! Люблю, люблю, люблю вас!" – написала под снимком актриса Дрю Бэрримор.

Если на предыдущих фото Риз Уизерспун можно было отличить от дочери по морщинкам и другим возрастным изменениям, то теперь они стали просто идентичны.

Напомним, Ава Филлипп – дочь актрисы от первых отношений с Райаном Филлиппом. Пара распалась в 2008 году, когда девочке было девять лет.





