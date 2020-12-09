"Давайте, двойняшки!": у Риз Уизерспун появился клон

Оказывается, дочь Риз Уизерспун выросла точной копией своей матери. У нее такие же светлые волосы, озорное выражение лица, та же форма глаз и губ. Поклонники актрисы пришли в замешательство.
Дочери Риз Уизерспун Аве 21 год. Несмотря на 23-летнюю разницу в возрасте с матерью, молодые женщины выглядят почти одинаково. Также у матери и дочки на фото была похожая одежда, так что фанаты в шутку назвали дочь актрисы ее клоном.
По словам 44-летней актрисы, она упрашивала свою дочь надеть такой же свитер, как у нее, чтобы рассмешить подписчиков. Фото набрало тысячи лайков. В комментариях в публикации отметились и коллеги Риз.
"Давайте, двойняшки!!! Красивые дамы! Люблю, люблю, люблю вас!" – написала под снимком актриса Дрю Бэрримор.
Если на предыдущих фото Риз Уизерспун можно было отличить от дочери по морщинкам и другим возрастным изменениям, то теперь они стали просто идентичны.
Напомним, Ава Филлипп – дочь актрисы от первых отношений с Райаном Филлиппом. Пара распалась в 2008 году, когда девочке было девять лет.
Популярные темы форума
Путин не вор!
Для убогих, тупых, даунов и украинцев!!! Рашка - средневековое государство на территории современной Сербии.
Вы любитель свинины?
бывший попользовал и бросил?
Подросток
Я парень и хочу накачать губы, мне 14 лет и у меня большая грудь, встречаюсь с двумя мужчинами, а одноклассник задолбал, обрюхатил студентку.
Вам делают комплименты?
вовлекла подругу в проституцию, что делать?
Отношения с армянкой
Хочу в восьмой раз выйти замуж, но