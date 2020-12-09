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Водянова отправится на Кавказ ради детей

Водянова отправится на Кавказ ради детей

Наталья Водянова. Фото: instagram.com/natasupernova
Наталья Водянова стала новой ведущей шоу с рабочим названием "Русские каникулы". В будущем году знаменитость отправится в путешествие по родине в компании старших детей.
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Продюсером проекта стал Михаил Зыгарь, который в интервью Ксении Собчак заявил, что его сериал будет посвящен осмысленному познанию России. По словам писателя, дети модели – 13-летний Виктор, 14-летняя Нева и 18-летний Лукас – не знают о родине своей матери почти ничего. Ребята выросли Европе, считают себя наполовину русскими, однако все равно у них присутствует множество стереотипов о стране, в которой они никогда не жили.

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Наталья Михайловна Водянова модель, актриса

Как отметил Михаил Зыгарь, шоу "Русские каникулы" будет интересным, потому что россиянам полезно узнать, какими нас видят иностранцы. При этом проект подразумевает не только развлекательный тревел-формат, авторы попробуют ответить на важные социокультурные вопросы. Например, дети Натальи Водяновой будут обсуждать традиции и историю народов России, с которыми им доведется познакомиться.

Модель отметила, что именно ей пришла в голову идея создать подобное шоу. "Мои дети понимают, что русские, но при этом не знают, что это значит. Я хочу, чтобы мои дети также узнали и полюбили мою страну", – заявила звезда.

Планируется два блока программы. Первые четыре серии расскажут о приключениях Лукаса, Невы и Виктора на юге России. Наследники вместе с Натальей Водяновой посетят Кавказ. Во второй части ребята отправятся на север, их ждет Кольский полуостров, Мурманск и Карелия.

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Автор: 9 декабря 2020, 02:00 Источник: ОК ✓ Надежный источник
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