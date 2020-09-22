"Горько!": Водянова показала фото со своей свадьбы

Наталья Водянова вышла замуж за своего возлюбленного – миллиардера Антуана Арно. Бракосочетание состоялось в Париже.

Модель поделилась снимком и видео с торжества в своем инстаграм-аккаунте. Наталья Водянова и ее избранники поженились 19 сентября.

Поклонники звезды подиума порадовались за свою любимицу. Ведь до торжественного дня влюбленные находились в отношения целых девять лет, но не регистрировали брак. Теперь же радостное событие произошло. "Поздравляем! Вы прекрасны! Пусть все в Вашей жизни будет чудесно!", "Горько!", – высказались пользователи соцсети.

Отметим, Наталья Водянова родила Антуану Арно двоих сыновей: в 2014 году появился на свет Максим, а в июне 2016 года – Роман. При чем младший наследник родился в день рождения отца.

Напомним, миллиардер сделал предложение руки и сердца топ-модели 28 февраля прошлого года. Однако о скорой свадьбе Наталья Водянова сообщила лишь в январе этого года.

Бракосочетание должно было состояться 27 июня, а на предстоящее торжество планировалось пригласить почти 300 гостей. Но планы влюбленных нарушила пандемия коронавируса. В итоге пара расписалась в парижской мэрии. Для Натальи Водяновой это второй брак. От своего первого мужа – британского аристократа, художника Джастина Тревора Беркли Портмана модель родила троих детей: Лукаса, Неву и Виктора.