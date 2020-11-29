Многодетная мать Водянова разделась перед камерой

Не будем отрицать, что многодетная мама весьма удачно получилась на откровенных фотографиях. За всю свою карьеру Наталья Водянова бессчетное количество раз появлялась в студии в чем мать родила.
Однако модель долго время отказывалась от подобных съемок и занималась исключительно благотворительной деятельностью. Похоже, что на этот раз Наталья не смогла отказать звездным коллегам.
Вместе с Водяновой в объектив фотоаппарата попали: Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс, Лара Стоун, Дженел Уильямс и Дарья Вербова. "Love magazine" сразу же обнародовал провокационные снимки, показав независимый взгляд издания.
Стоит отметить, что поклонники Натальи Водяновой адекватно восприняли появление кумира на страницах выпуска. Более того, некоторые отметили, что модель "выглядит как девочка, а на самом деле скоро разменяет четвертый десяток".
Нашлись и те, кто намекнул на преклонный образ Водяновой и ее страсть к голым фотосессиям. Однако пыл недоброжелателей быстро угас.
Напомним, что Наталья, действительно, может похвастаться достойной генетикой. Накануне бабушка топ-модели отпраздновала 91-й день рождения. Сейчас Лариса Гавриловна находится в апартаментах обожаемой внучки в Париже.
Популярные темы форума
Заниматься любовью при ребенке
Диего ушел в вечность
Как перестать ненавидеть женщин?
Не туда
Хочу ребёнка
Как понравится грузину?
Как заниматься сексом при собаке если у мужа не стоит? Как наказать ремнем грузина за противный привкус? Почему украинцы в детстве сосут пальцы на руках из-за Крыма?
Достали уже!
Украинцы до сих пор обижены из-за Крыма?
Воспитание детей