Звезда "Приключений Шерлока Холмса" отменила свой юбилей из-за коронавируса

Актер театра и кино Евгений Стеблов отмечает юбилей – 75 лет. Однако из-за пандемии коронавируса его планы нарушились, и он не будет устраивать праздник.

Народного артиста поздравят в театре, где он служит. Артист выступает на сценах Театра имени Моссовета и Театра Et Cetera. Никакого широкого празднества решили не устраивать. Из-за свирепствующей эпидемии ковида Евгений Стеблов решил не нарушать предписаний Роспотребнадзора и остаться дома, с близкими. Он молится Господу богу, чтобы эпидемия скорее закончилась.

Звезда "Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона" признался, что несмотря на все трудности и ограничения он счастлив, что. живет в это время. Ведь даже сейчас он имеет возможность заниматься любимым делом и играть на сцене театра, пусть и не перед полным залом.

"Праздновать из-за ковида я ничего не буду. В данном случае я трезво рассуждаю. Стараюсь выполнять все предписания, препятствующие распространению этой злосчастной инфекции. Вот выйдем из пандемии, тогда и отметим", – приводит слова Евгения Стеблова ТАСС.



Чествовать Евгения Юрьевича коллеги по театру Моссовета будут 11 декабря. Тогда у него состоится спектакль по пьесе Островского "Не все коту масленица". После выступления коллеги театралы подготовят для Евгения Стеблова сюрприз в честь юбилея.

Евгений Стеблов родился 8 декабря 1945 года в Москве. Он учился в Щукинском училище. Во время учебы началась и его карьера в кино. Тогда он снялся в картине Георгия Данелия "Я шагаю по Москве". После этого фильма Стеблов стал самым популярным советским актером. Его стали приглашать сниматься в разных фильмах – "Первый троллейбус", "До свидания, мальчики", "Урок литературы" и многих других.