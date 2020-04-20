"Обидно, что наш род прервется": сын Стеблова живет в монастыре

Единственный сын Евгения Стеблова, Сергей, отказался от мирской жизни. Наследник Народного артиста посвятил себя служению Богу.

Сергей Стеблов появился в Спасо-Преображенском Соловецком монастыре десять лет назад. Первые три года отпрыск артиста был трудником, после стал иноком.

Сын Евгения Стеблова хотел переучиться на клирика сразу после окончания Щукинского училища. Он мечтал поступить в духовную семинарию. От этого решения его отговорили родители.

Молодой человек отказался от цели ради матери. У первой супруги Стеблова-старшего было слабое сердце. Сергей не хотел рисковать здоровьем родительницы.

Стеблов-младший женился, правда, счастья этот брак ему не принес. Супруга не подарила Сергею детей, отношения распались. Тем не менее, у наследника Народного артиста неплохо складывалась карьера: он много снимался, работал на телевидении, писал сценарии.

После смерти матери Сергей сообщил близким, что уезжает. Стеблов—Младший не скрывал, что отправляется на Соловки. Евгений Юрьевич пытался отговорить сына, просил подарить ему хотя бы одного внука. "Все-таки его мать совершила настоящий подвиг, родив его, и мне иногда обидно, что наш род все равно прервется", – рассуждал Народный артист.

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Как сообщает aif.ru, Сергей Стеблов решения своего не поменял. Раз в год отец и сын видятся. Евгений Юрьевич приезжает в монастырь. По словам советской звезды, путь монашества – это тяжкое испытания.