Озвучен неутешительный диагноз оказавшегося в доме престарелых брата Баталова

Брат Алексея Баталова много лет являлся служителем церкви. Он помогал прихожанам. которые рассказывали о своих проблемах. Михаил Ардов, узнав о смерти брата, поддерживал его вдову и дочь.
О том, что священник оказался в доме престарелых, стало известно несколько месяцев назад. Игумен Аркадий, который хорошо знаком с Ардовым, уверяет: Михаил Викторович находится в пансионате по веской причине. Мол, его состояние здоровья оставляет желать лучшего.
С годами у Ардова появилась старческая деменция. У него проблемы с памятью. Отправлять Михаила Викторовича некуда и не к кому. Детей у священника нет, а его жена находится в больнице в тяжелом состоянии.
По словам игумена, навещать Ардова можно, но только с разрешения работников пансионата. Есть определенные правила, которые следует соблюдать. Также не стоит забывать о пандемии коронавируса и людях, которые входят в зону риска.
Журналисты связались с персоналом дома престарелых, но они не пошли на контакт. Представителям СМИ не разрешили навестить брата Алексея Баталова. Сам Михаил Ардов перестал отвечать на звонки.
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