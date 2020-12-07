"Меняет облик человека": раскрыта истинная цель шоу "Дом-2"

Психолог, доктор наук, писатель Андрей Зберовский рассказал, как феномен "Дома-2" отражается на современном обществе. По мнению специалиста, проект испытывает на себе влияние извне, то есть подстраивается под потребности зрителей, а не наоборот.
Зберовский уверяет, что на проект приходят участники из общества и приносят в него свои устои. Поэтому именно общество формирует шоу "Дом-2", а не наоборот. То есть по сути проект является зеркалом общества. Психолог опроверг мнение о том, что люди, которые смотрят реалити, становятся другими.
"Если общество само по себе отходит от каких-то норм поведения, которые были приняты, предположим, в эпоху Советского Союза, то меняется облик человека в целом" – приводит слова психолога ФАН.
Специалист отметил, что спецификой любого проекта должна являться яркость, некая скандальность, эмоциональность. Это то, за что зрители любят смотреть шоу. А уж какие люди смотрят шоу "Дом-2" – другой вопрос. Очевидно, такие же, как и его участники, ведь подобное тянется к подобному.
Со временем люди меняются, общество беднеет, становится диким и жестоким. Психолог уверен, что после исчезновения шоу "Дом-2" российское общество не изменится. Мы просто перестанем видеть его зеркало.
Недавно в Сети появились слухи о том, что шоу "Дом-2" хотят закрыть после того, как актриса Настасья Самбурская назвала сам проект и всех его участников "днищем".
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