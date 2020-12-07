"Меняет облик человека": раскрыта истинная цель шоу "Дом-2"

Шоу "Дом-2" на канале ТНТ побило все рекорды по длительности существования проекта на российском телевидении. Проект существует с мая 2004 года. За все это время шоу "Дом-2" столько раз поливали грязью и требовали закрыть, что в уме не укладывается! Но рейтинги показывают обратное – шоу смотрят, и очень многие.

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