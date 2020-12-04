Полиция пришла в дом к медиуму после новости об уголовном деле Сафронова

Один из самых таинственных проектов на телевидении "Битва экстрасенсов" канала ТНТ может растерять поклонников. Дело в скандале, который вспыхнул после разоблачения ведущего шоу Сергея Сафронова. Одна из участниц заявила, что ведущий делал ей подсказки за деньги. Теперь с делом разбирается полиция.

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