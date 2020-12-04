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Полиция пришла в дом к медиуму после новости об уголовном деле Сафронова

Полиция пришла в дом к медиуму после новости об уголовном деле Сафронова

Сергей Сафронов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Один из самых таинственных проектов на телевидении "Битва экстрасенсов" канала ТНТ может растерять поклонников. Дело в скандале, который вспыхнул после разоблачения ведущего шоу Сергея Сафронова. Одна из участниц заявила, что ведущий делал ей подсказки за деньги. Теперь с делом разбирается полиция.
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Парапсихолог Алина Вердиш на всю страну объявила, что на шоу "Битва экстрасенсов" происходит обман зрителей. Медиум раскрыла всю подноготную проекта. По ее словам, ведущий Сергей Сафронов брал с нее деньги за подсказки, с помощью которых она могла бы выиграть на проекте. Однако своих обязательств ведущий якобы не выполнил, после чего парапсихолог в своем аккаунте решила рассказать о произошедшем. По ее словам, Сафронов присвоил полтора миллиона рублей и взамен не дал ничего. Она опубликовала переписку с ним в доказательство.

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Иллюзионист Сергей Сафронов обвинил Алину Вердиш в клевете и пообещал подать на нее в суд. Руководство телеканала ТНТ не стало ждать итогов проверки правоохранительных органов и тут же уволило Сафронова.

Теперь в деле разбирается полиция. Сафронов было уже обрадовался, что Вердиш не пришла на дачу показаний. "Почему она отказалась прийти в полицию для дачи показаний?" – приводит канал "360" слова Сафронова. Однако Алина рассказала, что участковый приходил к ней домой и все подробно записал.

Тем временем за Сергея Сафронова заступились друзья и коллеги. Они не верят, что он мог пойти на взяточничество. Экстрасенс, финалист шестого сезона "Битвы экстрасенсов" Зираддин Рзаев признался, что Сафронов никогда не предлагал ему пойти на подобное. Теперь против Сергея Сафронова могут возбудить уголовное дело.

Автор: 4 декабря 2020, 15:05 Источник: "360" ✓ Надежный источник
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