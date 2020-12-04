"Крыша у нее съехала": Успенская раскрыла тайну неадекватного поведения дочери

Любовь Успенская тяжело переживала ситуацию. Она до последнего пыталась выяснить, в чем причина такого отношения, и уладить конфликт. На днях исполнительница пришла в программу "Пацанки" и поделилась тем, что у нее наболело.
Певица призналась: "Дочка попробовала огромную дозу наркотиков у перуанских шаманов. Разумеется, крыша у нее съехала. Теперь она не хочет со мной общаться. Не хочет видеть и слышать меня". Также она исполнила композицию, посвященную дочери. "Твоя улыбка – счастье, как шаль, меня накрыла. Спасая от ненастья, я слишком тебя любила", – пела Успенская.
Певица долго общалась с участницами и не смогла сдержать слез. Тяжелому семейному скандалу уже почти год, но она так и не может до конца поверить в происходящее и отпустить. Любовь Залмановна переживает очень тяжелые времена.
Напомним, сама Татьяна Плаксина рассказывала, что в искренность матери совершенно не верит. Она считает, что Любовь Успенская все время пыталась установить контроль над ее жизнью. Татьяна позволяла себе очень резкие высказывания: "Быдло правит балом, а вы танцуете для них. Вы продали свои жизни и жизни детей за деньги и их аплодисменты. Ты соучастница преступления, мама. Ты же королева, ты нажилась на деградации", – заявляла дочь певицы.
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