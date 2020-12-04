"Крыша у нее съехала": Успенская раскрыла тайну неадекватного поведения дочери

В начале злополучного 2020 года вся страна втянулась в конфликт певицы и ее дочери. Татьяна Плаксина тогда рассказала, что мать издевается над ней и не выпускает из дома. После дочь уехала в США, где продолжила пускать слухи за спиной матери.

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