Звезда "Американской истории ужасов" Робертс родила сына

Осенью стало известно, что племянница Джулии Робертс беременна. Тогда она опубликовала в социальной сети фото и указала, что ждет мальчика.

"Я и два моих самых любимых мужчины", – подписала тогда публикацию актриса. На фото она уже была с заметно округлившимся животом, а рядом стоял возлюбленный Гаррет Хедлунг.

Сегодня в Лос-Анджелесе появился на свет сын пары. Мальчик оказался крупным: его вес составил около четырех килограммов. Счастливые родители уже дали ему имя Родс.

Напомним, Эмма и Гаррет начали встречаться еще в 2019 году. Журналистам удалось снять их вместе практически сразу после того, как Робертс рассталась с предыдущим избранником Эваном Питерсом.

Молодые люди познакомились на съемках "Американской истории ужасов". Пара была вместе семь лет. Их отношения нельзя было назвать безоблачными, например, летом 2013 года Эмму обвинили в домашнем насилии: во время ссоры девушка разбила Эвану нос. Влюбленные не просто встречались, с 2014 года они были обручены, но до свадьбы дело так и не дошло. Причины случившегося актриса не комментирует.

Стремление к карьерному росту, видимо, семейное у всех Робертс, поэтому на первое место актриса всегда ставила карьеру и уже снялась в большом количестве картин. В наступающем году состоится премьера фантастического фильма "Роботы", в котором Эмма играет главную роль. Ее партнером стал прекрасный Джек Уайтхолл.

