Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье Шоу "Дом-2"

Топ новостей

"Он не помог ни одному человеку": Садальский раскрыл шокирующие данные о Баталове
Странное поведение Пугачевой и Галкина вызвало скандал
Международный скандал: Корчевников прилюдно набросился на Зеленского
Вдова и сын убитого Михаила Круга сменили фамилию
партнеры
Понедельник
28 декабря
Лента новостей
12:25
"Это наша аудитория": Бузова заступилась за "днище" в интернете
12:20
Молодая жена Цекало вывалила грудь на всеобщее обозрение
12:16
"Фото – бомба!": Заворотнюк впервые засняли в ванне
12:13
Сбылись предупреждения: контактирующая с умершими родственниками Муцениеце бросилась в церковь
12:08
"Обширное поражение легких": Фрейндлих попала в реанимацию
12:02
Жириновский назвал главных претендентов на пост президента России
11:41
"БИ-2" представили собственное реалити-шоу
11:36
Одичавшая из-за жизни с аборигенами Королева исхудала до костей на вареных бананах
11:36
"Ставить на этих лошадок было странно": Солнцев грязно обругал закрытие "Дома-2"
11:28
Дженнифер Энистон заклевали из-за странного украшения на елке
11:23
Стас Пьеха поздравил "Дни.ру" с Новым годом
11:20
Политолог объяснил, почему Зеленский не хочет звонить Путину
10:59
В России снова снизилось количество подтвержденных случаев коронавируса
10:56
Здоровья Валентину: исхудавшего донельзя онкбольного Юдашкина перестали узнавать
10:49
Боярский предстал "красавчиком" с густой шевелюрой и без шляпы
10:43
"Уже год": скрытная Снаткина показала малыша
10:40
Постепенно исчезают: эксперт назвал самые бесперспективные профессии
10:22
СМИ: Погибли 17 моряков с затонувшего в Баренцевом море российского судна
10:02
Мария Порошина ошарашила поклонников кардинальной сменой имиджа
09:59
Россиян предупредили об опасности воров и грабителей в курьерской форме
09:46
Гороскоп для Водолеев на 2021 год
09:43
Какой позор: на могилу Абдулова вывалили десять тонн камней и цемента
09:09
"Оторвался тромб в сердце": Бородина утопает в горьких слезах
09:08
Эксперт спрогнозировал рост зарплат россиян в новом году
08:58
"Разве это смешно?": голый Грачевский до смерти напугал россиян
08:37
"Идет игра на жизнях и смертях": заявлению Зеленского о войне с Россией дали простое объяснение
08:33
Кудрявцева молит россиян о помощи из-за болезни дочери
05:55
"Оставляли без копейки": Боня рассказала о зарплате участников "Дома-2"
04:01
Поплавская показала редкое семейное фото
02:02
"Предпринимали попытки избавиться": как строилась карьера солиста "Иванушек"
00:03
Коронавирус: последние новости на сегодня, 28 декабря 2020 года
22:00
"Лариса дает жару": Долина в пикантном наряде явилась на праздник
20:21
Песков заявил об ошибке Зеленского: Резануло слух и сердце Путина
20:06
Гороскоп на сегодня, 28 декабря 2020 года
19:57
Хмурая Пугачева поразила видом в "доме престарелых"
18:00
"Как ни в чем не бывало": Цымбалюк-Романовская расплылась в улыбке
17:47
"Паша, что с тобой?": Бритый налысо Прилучный возмутил народ
17:42
Шура бежит из России под Новый год
17:20
Кейт Миддлтон прогуляла католическое Рождество
17:10
Песков сделал заявление о вакцинации Путина: Ждал завершения всех формальностей
16:48
Пир во время чумы: Бородина спустила три миллиона на день рождения дочери
16:30
Вся в слезах: Бортич вступила в переписку с мужем Тихановской
16:24
"Шикарный букет от анонима": Асмус одарена мужским вниманием
15:57
Звезда "Дома-2" стала чиновником после лечения от алкоголизма
15:52
"Давление скачет": вдова Табакова скрывает госпитализацию
15:39
Лукашенко лишил себя памятника – политолог Шрайбман
14:53
100 миллионов Валентины Легкоступовой могут кануть в небытие
14:28
Подольская и Пресняков решились на крупную покупку в пандемию: Я всегда мечтала об этом
14:13
"Хочу жить для себя": Лолита отказалась от родов
13:42
В России решили изменить зарплаты учителей – подробности
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Он выживал всех": Близкий мужчина Цымбалюк-Романовской выдал правду про Джигарханяна
"Как ни в чем не бывало": Цымбалюк-Романовская расплылась в улыбке
"Развеяло все сомнения": Лазарева застукали на отдыхе с Малиновским
Ошибки не помешали Лукашенко завершить 2020 год победителем – аналитик Шпаковский
"Я могла бы ей дать по морде": вдова Джигарханяна жестко прошлась по Цымбалюк-Романовской
Советник Тихановской: В Москве ищут альтернативу Лукашенко
Шоу-бизнес
Боярский предстал

Боярский предстал "красавчиком" с густой шевелюрой и без шляпы

Михаил Боярский. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Кто бы мог подумать, что всеми известный Михаил Боярский сможет произвести фурор без легендарных усов и широкой шляпы. В честь дня рождения дочь выдающегося актера обнародовала кадры, сделанные в его далекой молодости. Неудивительно, что Михаил Сергеевич мог привлечь внимание представительниц прекрасного пола в любом возрасте.
прочитано 560 раз

Накануне Боярский отметил внушительную дату. Советскому артисту исполнился 71 год. По словам звездной наследницы, ее отец всегда мог похвастаться привлекательной внешностью и пылким темпераментом.

ПО ТЕМЕ

Боярский в день рождения показал себя в неожиданном виде

 Михаил Сергеевич Боярский

Михаил Сергеевич Боярский актер, музыкат

 Елизавета Михайловна Боярская

Елизавета Михайловна Боярская актриса

Похоже, что не только это привлекало многочисленных поклонников Михаила Сергеевича. Елизавета Боярская обнародовала фотографии из личного архива отца. На кадрах артист запечатлен в возрасте 20 лет. Тогда он не носил усы, имел густую, но подстриженную шевелюру и, конечно же, справлялся без шляпы Д'Артаньяна.

"Папа просто красавчик. Глаз не оторвать!", – восторженно заявила наследница.

Стоит отметить, что Михаил Сергеевич с 1959 года покоряет женские сердца. Одной из первых кинокартин Боярского стала короткометражка "Спички детям не игрушка". Однако со съемок не сохранились фотографии, а имена главных героев так и забылись напрочь.

Зато в первом полнометражном фильме – "Держись за облака" – актер уже предстал с разросшимися усами. Дальше в карьере киноартиста появились нашумевшие – "Звезда пленительного счастья" и "Собака на сене". С тех пор Михаил Сергеевич так и не менял привычный экранный образ.

Несмотря на баснословную популярность, Боярскому удалось сохранить крепкую семью и воспитать талантливых наследников. Напомним, в одном из интервью артист признавался, что для него главное в жизни – это любовь и дети.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 28 декабря 2020, 10:49 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Елизавету Боярскую замучила совесть

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Лукашенко лишил себя памятника – политолог Шрайбман
Экономист Желиба: Лукашенко не стоит ждать ничего хорошего от Москвы из-за несоблюденной договоренности
Советник Тихановской: В Москве ищут альтернативу Лукашенко
Ошибки не помешали Лукашенко завершить 2020 год победителем – аналитик Шпаковский

Шоу-бизнес

"Фото – бомба!": Заворотнюк впервые засняли в ванне
"Обширное поражение легких": Фрейндлих попала в реанимацию
Одичавшая из-за жизни с аборигенами Королева исхудала до костей на вареных бананах
"Ставить на этих лошадок было странно": Солнцев грязно обругал закрытие "Дома-2"

Проишествия

Вскрылись подробности жуткого убийства хореографа в Москве
Раскрыты жуткие причины гибели светской львицы после психбольницы
Жених с шоу "Давай поженимся!" оказался педофилом
Полицейский прострелил ногу 13-летней девочке: Сильно кричала

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Шоу-бизнес

Молодая жена Цекало вывалила грудь на всеобщее обозрение

Шоумен пытался прикрыть ее
Шоу-бизнес

"Разве это смешно?": голый Грачевский до смерти напугал россиян

Страшная болезнь сразила и его
Шоу-бизнес

Кудрявцева молит россиян о помощи из-за болезни дочери

Теледива не знает, как лечить ребенка
Шоу-бизнес

"Оторвался тромб в сердце": Бородина утопает в горьких слезах

В дом телеведущей постучалась смерть

Гороскоп

Гороскоп для Водолеев на 2021 год
Гороскоп на сегодня, 28 декабря 2020 года
Гороскоп на январь 2021 года для всех знаков зодиака от Василисы Володиной
Гороскоп на неделю с 28 декабря по 3 января

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Плющенко в шоке от высоких оценок подопечным Тутберидзе: Происходит абсурд!
"Я лежал в реанимации": Плющенко рассказал о тяжелой болезни
По стопам Липницкой? Еще одна молодая фигуристка стала мамой
Ужасные боли: Татьяна Тарасова передвигается на инвалидном кресле

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+