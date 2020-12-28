Боярский предстал "красавчиком" с густой шевелюрой и без шляпы

Накануне Боярский отметил внушительную дату. Советскому артисту исполнился 71 год. По словам звездной наследницы, ее отец всегда мог похвастаться привлекательной внешностью и пылким темпераментом.
Похоже, что не только это привлекало многочисленных поклонников Михаила Сергеевича. Елизавета Боярская обнародовала фотографии из личного архива отца. На кадрах артист запечатлен в возрасте 20 лет. Тогда он не носил усы, имел густую, но подстриженную шевелюру и, конечно же, справлялся без шляпы Д'Артаньяна.
"Папа просто красавчик. Глаз не оторвать!", – восторженно заявила наследница.
Стоит отметить, что Михаил Сергеевич с 1959 года покоряет женские сердца. Одной из первых кинокартин Боярского стала короткометражка "Спички детям не игрушка". Однако со съемок не сохранились фотографии, а имена главных героев так и забылись напрочь.
Зато в первом полнометражном фильме – "Держись за облака" – актер уже предстал с разросшимися усами. Дальше в карьере киноартиста появились нашумевшие – "Звезда пленительного счастья" и "Собака на сене". С тех пор Михаил Сергеевич так и не менял привычный экранный образ.
Несмотря на баснословную популярность, Боярскому удалось сохранить крепкую семью и воспитать талантливых наследников. Напомним, в одном из интервью артист признавался, что для него главное в жизни – это любовь и дети.
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