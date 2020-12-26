Боярский в день рождения показал себя в неожиданном виде

Михаил Боярский отметил 71-летие. В честь праздника актер порадовал поклонников архивным фото.

В "Инстаграм" Михаил Боярский опубликовал свой детский снимок. На черно-белом кадре позирует мальчишка со стаканом в руке. Несмотря на то, что фотографии много лет, по чертам лица ребенка можно легко узнать Михаила Боярского.

Подписчики были растроганы милым кадром. Они принялись поздравлять знаменитость с важной датой. "Какой забавный маленький Д'Артаньян. С днем рождения!", "Родной мой Д'Артаньян, с детства самый любимый. Михаил Сергеевич – мужчина без возраста", – высказались фолловеры.

Отметим, что Михаил Боярский не только талантливый актер, но и отец двоих детей. В браке с Ларисой Луппиан он воспитывает сына Сергея и дочь Елизавету. Артист не раз говорил, что считает, что основное предназначение женщины – семья.

В этом месяце наследница Михаила Боярского тоже отметила день рождения. Актрисе исполнилось 35 лет. Звездный отец поздравил Елизавету одним из первых.Он отметил, что больше всего среди всех успехов дочери гордится именно ее детьми, своими внуками.

Напомним, что Елизавета Боярская замужем за актером Максимом Матвеевым с 2010 года. До брака с дочерью певца он был женат на латвийской актрисе Яне Сексте. Сейчас Елизавета и Максим воспитывают двоих сыновей – Андрея и Григория.

