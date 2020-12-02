"Нагрела" на 80 миллионов: знаменитую российскую телеведущую судили за мошенничество

Рядовым телезрителям часто невдомек, что многие шоу, которые им показывают в эфире, это всего лишь постановка с актерами. Хорошо если хотя бы основанная на реальных событиях. Но чаще всего – это плод фантазии сценариста, режиссера и продюсера. Доверчивые люди должны быть внимательными!

Программы "Час суда" и "Час суда. Дела семейные" в разное время выходили на каналах РЕН, "Домашний", "Доверие" и "Мир". Роль судьи в них играла Елена Дмитриева. Правда, многие зрители полагали, что это – реальный судья. И обращались к ней за реальной же помощью.

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Елена Дмитриева была человеком состоятельным и авторитетным – работала директором юридической дирекции ВГТРК, советником главы телеканала "ТВЦ". Какая нелегкая толкнула ее на этот шаг – бог ведает. Однако реальный, а не телевизионный, Замоскворецкий суд Москвы обвинил ее в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к двум годам лишения свободы условно.

Прокуратура выяснила, что игравшая на экране роль судьи телеведущая взялась уладить реальный спор двух бизнесменов. Сумма их взаимных претензий составляла 80 миллионов рублей. Елена Дмитриева приняла сторону одного из партнеров и пообещала, что деньги достанутся именно ему. Вероятно, пообещала помочь не бескорыстно...

Но предприниматель, видимо, не знал, что Дмитриева – судья только в телешоу, поэтому она вряд ли могла как-то повлиять на ход следствия. Однако же она убедила оппонента отдать бывшему партнеру 80 миллионов рублей – за прекращение якобы возбужденного против него уголовного дела. Что тот и сделал.

Но предварительно сообщил о факте вымогательства в ФСБ. Там ему выдали меченые деньги, которые и были переданы получателям. В этот момент нагрянули оперативники и задержали дельцов на месте. "Клиент" Дмитриевой тоже оказался под следствием и получил четыре года условно...