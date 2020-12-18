"Хочется ходить без боли": сломавшая ногу Повалий выживает на 50 тысяч рублей

По словам артистки, на отсутствие концертов повлияла не только пандемия, но и несчастный случай, который произошел с ней около года назад. Знаменитость неудачно упала с лестницы в собственном доме и сломала ногу. "Слава Богу, перелом оказался без смещения, а то бы все заживало еще дольше", – рассказала Таисия Повалий.
Как заявила певица, из-за травмы она не планировала концерты на осень и зиму, и хорошо – ведь из-за пандемии все отменяется. Коронавирус внес большие коррективы в планы артистки. Из-за того, что выступлений больше нет, ей приходится выживать на 50 тысяч рублей в месяц.
Таисия Повалий рада, что у нее есть накопления, которые она старается расходовать грамотно. Также певице помогают родственники: они присылают из деревни картошку, лук, закрутки, свеклу, морковь и даже сахар. Благодаря запасам семья артистки вполне укладывается с скромную сумму.
"Конечно, мы платим за коммунальные услуги. Например, за газ. И так, по мелочи", – отметила знаменитость.
Также часть сбережений уходит на лечение. После перелома ноги Таисия Повалий вынуждена передвигаться с тростью. Звезда надеется, что в Москве ей помогут разработать ступню – она уже записалась на консультацию в исследовательский центр нейрохирургии им. Бурденко. "Хочется уже ходить без боли", – жалуется артистка.
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