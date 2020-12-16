Похоронили и забыли: что случилось с могилой Юрского

Валентина Гафта похоронили на престижной аллее знаменитостей Троекуровского кладбища рядом с могилой Сергея Юрского. Но приехавшие проститься с актером "Современника" удивились тому, что происходит на могиле звезды театра "Моссовета".

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