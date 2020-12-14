Проводим коронавирусный год: стало известно о планах Боярского на праздники

Обычно Новый год – плодотворная пора для российских артистов. Они разъезжают по корпоративам и вечеринкам. Однако этот год стал не самым удачным из-за эпидемии коронавируса. Многие остались без заработка. На Новый год выступить тоже не удастся из-за ограничений Роспотребнадзора.

Весь мир в этом году устал от плохих новостей, поэтому всем хочется поскорее уже проводить этот коронавирусный год и начать строить новые грандиозные планы.

Главный российский мушкетер Михаил Боярский не изменяет своим традициям и новогоднюю ночь проводит всегда дома, в тесном семейном кругу. Этот год не станет исключением.



Жена Михаила Боярского, народная артистка России и художественный руководитель Театра Ленсовета Лариса Луппиан рассказала, что их семья всегда встречает Новый год только в компании близких. Впрочем, так они делают всегда.

Что касается конкретной программы, в этом году они пока еще ничего не планировали, пишет ФАН. Каких-то грандиозных планов на новогоднюю ночь у них тоже нет. При этом, по ее словам, Михаил Боярский сейчас весь в работе. он мотается по Москве по делам.

"Мы даже еще и не думали о планах. Новый год наступит календарно, какие еще могут быть планы?" – сказала она.

Ранее телеведущая Яна Чурикова рассказала, что тоже планирует встречать новый год дома. Стилист и телеведущий Влад Лисовец обычно летает за границу на Новый год или посещает шумные вечеринки. В этом году он тоже останется дома.