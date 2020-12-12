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Шоу-бизнес
Вспомнил

Вспомнил "Битву экстрасенсов"? Участница "Дома-2" обвинила Кадони в проклятии

Влад Кадони. Фото: www.instagram.com/domkadoni
Эпатажная участница шоу "Дом-2" Марсиага боится результата своих чувств к Владу Кадони. Девушка заявила, что испытывает боль мистического характера, а возлюбленный проклинает ее.
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Марсиага искала всевозможные пути к сердцу Влада Кадони, но ни один из них не смог вызвать у телеведущего взаимность по отношению к ярковолосой знаменитости. Недавно она набила на груди татуировку с буквой "V", которая изображает первую букву имени Влада Кадони. Ведущий шоу "Дом-2" всячески отвергал свое отношение к тату девушки, но Марсиага заявляла обратное.

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Терпение телеведущего дошло до предела, тогда он вызвал Марсиагу на откровенный разговор, чтобы выразить свое недовольство. В процессе общения тет-а-тет он заявил, что приложит максимальные усилия для того, чтобы девушку выгнали с проекта, если она не оставит его в покое.

Через некоторое время Марсиага призналась, что почувствовала сильнейшую боль в груди, где размещена та самая татуировка. "Другие татушки, которые я набила в этот же день, не горели. Я готова была вырвать эту букву V вместе с кожей.", – призналась звезда шоу "Дом-2".

Марсиага считает, что Влад Кадони посылает ей проклятия. Она уверена, что жгучая боль в области татуировки носит мистический характер. Это оправдывает еще и то, что ранее Влад Кадони был участником "Битвы экстрасенсов", на которой демонстрировал паранормальные способности. Марсиага надеется, что у нее получится и остаться на проекте, и рассчитывает встретить на шоу "Дом-2" мужчину, который поможет ей побороть страстные чувства к телеведущему.

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Автор: 12 декабря 2020, 18:14 Источник: ТНТ ✓ Надежный источник

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