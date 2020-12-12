Галкин скорбит по умершему Гафту

Одним из первых на смерть Валентина Гафта отреагировал Максим Галкин. Он в своем инстаграм-аккаунте опубликовал снимок артиста, под которым написал: "Светлая память". Очевидно, что супруг Аллы Пугачевой очень расстроен этой новостью.
Также опечалена случившимся тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Она, как и Максим, разместила фото актера в социальной сети и написала "Валя, прощай". Наставница спортсменов отметила, что сейчас переживает уход друзей.
Не может поверить в смерть Гафта и Надежда Бабкина. Она сообщила подписчикам инстаграм-аккаунта печальную новость и вспомнила стихотворение, которое когда-то сочинил Валентин Иосифович, узнав о смерти режиссера Алексея Гавриловича.
"Живых все меньше в телефонной книжке, звенит в ушах смертельная коса", – процитировала Гафта Бабкина.
Напомним, Валентина Гафта не стало в субботу утром, 12 декабря. Причиной смерти стали осложнения, который вызвал инсульт. Артист будет похоронен на Троекуровском кладбище во вторник. В тот же день пройдет церемония прощания с актером в театре "Современник".
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