Умер Валентин Гафт Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье Шоу "Дом-2"

Топ новостей

"Он не помог ни одному человеку": Садальский раскрыл шокирующие данные о Баталове
Странное поведение Пугачевой и Галкина вызвало скандал
Международный скандал: Корчевников прилюдно набросился на Зеленского
Вдова и сын убитого Михаила Круга сменили фамилию
партнеры
Суббота
12 декабря
Лента новостей
16:37
Нужна срочная операция: певицу Славу экстренно госпитализировали
16:24
"Мутная история с избиением": Прилучного заподозрили в грязной лжи
15:36
"Творил эту жизнь": Чурикова оплакивает умершего Гафта
15:35
Галкин скорбит по умершему Гафту
15:14
Пошла по стопам Асмус? Гагарина показала интим на камеру
14:53
"Вечно с раздвинутыми ногами": как Асмус развлекалась в отеле после развода с Харламовым
14:50
Знаменитую копию Анджелины Джоли упекли за решетку на 10 лет
14:38
"Лукашенко нечего предложить": политолог ожидает переход белорусских силовиков на сторону граждан
14:04
Вдовиченков считает смерть облегчением для Гафта
13:44
"Никакие слова не опишут": Канделаки шокирована смертью Гафта
13:34
Ресторатор рассказала о неочевидных способах сэкономить на новогоднем застолье
13:27
"Это большая утрата": Путин о смерти Гафта
13:18
Натянутое лицо 71-летней Муравьевой всполошило зрителей
13:17
"Какие бездарности": поклонники Пугачевой и Баскова требуют вернуть артистов
12:48
Кому достанется наследство умершего Гафта
12:45
"Виноват только я": о чем Валентин Гафт сожалел перед смертью
12:24
"Это была ошибочка": Анна Семенович вышла на сцену пьяной в стельку
12:16
Стали известы место и дата прощания с Валентином Гафтом
12:11
Цены на самые важные продукты в России взлетели на 70%: Генпрокуратура начала проверку
12:06
Что стало причиной смерти Валентина Гафта
11:50
"Про ЭКО он ей не говорил": адвокат Федосеевой-Шукшиной раскрыла правду об Алибасове
11:46
"Довела старика": вид изменившегося Макаревича вызвал шок
11:36
Умер Валентин Гафт
11:35
"Нельзя лучше меня работать": Пугачева выперла Пескова из передачи из-за зависти
11:30
Володин поздравил россиян с Днем Конституции
10:53
Связавшаяся с мошенниками вдова Баталова отвергла помощь Михалкова: Снимаю с себя ответственность
10:51
"Дележ имущества и детей": как проходит громкий развод Полины Гагариной
10:49
"Я через это все прошел": Отец Фриске предрек Заворотнюк судьбу своей дочери
10:23
СМИ: Названы сроки ухода Александра Лукашенко в отставку
06:37
Оскорбленная Решетова жестко отомстила Тимати за развод
04:31
Бритни Спирс в цепях напугала народ
02:23
К чему снится мясо
00:20
"Дзюблю левой": лишенный секса Джигурда удовлетворяет себя во время звонков Анисиной
00:03
Энистон воссоединилась с важным мужчиной в своей жизни
23:33
Гороскоп на неделю с 14 по 20 декабря 2020 года
21:48
Наркозависимая дочь Успенской легла в больницу
21:40
Эксперт: Лукашенко испугался возможной военной операции Запада против Белоруссии
21:35
В Подмосковье из-за коронавируса на новогодние каникулы введут ограничения на посещение кафе и ресторанов
21:20
Житель Клина ударил ножом работника металлолома и похитил крупную сумму
21:03
В Лондоне автомобиль въехал в толпу пешеходов
20:33
В Петербурге водитель маршрутки насмерть сбил пенсионерку
20:18
Врио главы Мордовии о Конституции России: Мы почувствовали стабильность и порядок
20:09
В Ялте семейный конфликт обернулся поджогом микроавтобуса
19:58
"Боже, нет, пожалуйста!": Кристина Асмус не может поверить в смерть близкого человека
19:38
"Оторопь берет": Путин о жестких ограничительных мерах по отношению к ТВ и соцсетям
19:14
Путин дал зеленый свет инициативе по регистрации зарубежных интернет-сервисов в правовом поле
18:55
Эрнст гонит в шею: Елена Малышева ответила на новость о закрытии шоу "Жить здорово!"
18:27
Эксперт: Силовики видят, что при Лукашенко нет будущего в Белоруссии
18:13
"Я тухляк": Дубовицкая врезала Воробей за критику "Аншлага"
18:00
Режиссер Ким Ки Дук умер из-за вызванных коронавирусом осложнений
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Объявлена сенсационная информация о новой жене Джигарханяна
Власова сделала важное признание о предсмертных муках Джигарханяна
Политолог: Путин уже передал Европе свое решение по Белоруссии
"Соседова надо ставить на место": отец Фриске встал на защиту оскорбленной Лолиты
Эксперт: Лукашенко испугался возможной военной операции Запада против Белоруссии
"Вали отсюда, ты, шляпа усатая": раскрасневшийся Боярский устроил Галкину истерику
Шоу-бизнес
Галкин скорбит по умершему Гафту

Галкин скорбит по умершему Гафту

Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Смерть Валентина Гафта стала шоком для поклонников его таланта. Соболезнования близким артиста выражают не только фанаты, но и публичные личности.
прочитано 1022 раза

Одним из первых на смерть Валентина Гафта отреагировал Максим Галкин. Он в своем инстаграм-аккаунте опубликовал снимок артиста, под которым написал: "Светлая память". Очевидно, что супруг Аллы Пугачевой очень расстроен этой новостью.

ПО ТЕМЕ

Вдовиченков считает смерть облегчением для Гафта

"Никакие слова не опишут": Канделаки шокирована смертью Гафта

 Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

 Валентин Иосифович Гафт

Валентин Иосифович Гафт Актер

Также опечалена случившимся тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Она, как и Максим, разместила фото актера в социальной сети и написала "Валя, прощай". Наставница спортсменов отметила, что сейчас переживает уход друзей.

Не может поверить в смерть Гафта и Надежда Бабкина. Она сообщила подписчикам инстаграм-аккаунта печальную новость и вспомнила стихотворение, которое когда-то сочинил Валентин Иосифович, узнав о смерти режиссера Алексея Гавриловича.

"Живых все меньше в телефонной книжке, звенит в ушах смертельная коса", – процитировала Гафта Бабкина.

Напомним, Валентина Гафта не стало в субботу утром, 12 декабря. Причиной смерти стали осложнения, который вызвал инсульт. Артист будет похоронен на Троекуровском кладбище во вторник. В тот же день пройдет церемония прощания с актером в театре "Современник".

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 12 декабря 2020, 15:35 Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как прославился Валентин Гафт

комментарии

Ответить:

Гость как в горле кость
Ответить
Почему когда умирает человек, которому далеко за 80, люди испытывают "шок"? Вы совсем что ли? Что тут шокирующего? Шок - это когда человек бессмертен был бы...вот настоящий шок
1

Популярные темы форума

Политика

СМИ: Названы сроки ухода Александра Лукашенко в отставку
Эксперт: Силовики видят, что при Лукашенко нет будущего в Белоруссии
Украинский дипломат сообщил о планах Киева провести военную операцию в Крыму
Лукашенко хочет заставить белорусов работать в атмосфере страха и террора – политолог

Шоу-бизнес

"Дзюблю левой": лишенный секса Джигурда удовлетворяет себя во время звонков Анисиной
Энистон воссоединилась с важным мужчиной в своей жизни
Наркозависимая дочь Успенской легла в больницу
"Боже, нет, пожалуйста!": Кристина Асмус не может поверить в смерть близкого человека

Проишествия

Семья умершей подруги стримера Reeflay не может устроить похороны
Жених с шоу "Давай поженимся!" оказался педофилом
Полицейский прострелил ногу 13-летней девочке: Сильно кричала
"Жертвой может стать любая": смерти подруги стримера Reeflay в прямом эфире дали объяснение

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Шоу-бизнес

"Творил эту жизнь": Чурикова оплакивает умершего Гафта

Актриса вспомнила о совместной работе в театре
Шоу-бизнес

Пошла по стопам Асмус? Гагарина показала интим на камеру

Певица раньше такого не делала

Шоу-бизнес

Кому достанется наследство умершего Гафта

На имущество артиста претендует внебрачный сын

Шоу-бизнес

Что стало причиной смерти Валентина Гафта

Он прожил 85 лет

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 14 по 20 декабря 2020 года
Гороскоп для Близнецов на 2021 год
Гороскоп на сегодня, 11 декабря 2020 года
Гороскоп на сегодня, 10 декабря 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Я не исключение": Хоркина заговорила о финансовых трудностях вслед за артистами
Ягудин публично унизил Плющенко на льду
Туктамышева раскрыла тайну личной жизни
Плющенко решил приютить чужих детей в роскошном коттедже

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+