"Измену можно было бы простить": дочь вспомнила предательство Олега Ефремова

По словам женщины, она прекрасно понимает, почему родители разошлись. Однако для нее до сих пор загадка, как эти два совершенно разных человека оказались вместе. Их роман продлился всего три года, а после расставания Ирина Мазурук пыталась покончить жизнь самоубийством. Актриса мечтала о большой и красивой любви, и для нее стало ударом предательство мужа.
Как отметила Анастасия Ефремова в эфире шоу "Судьба человека", брак родителей разрушила не Нина Дорошина. "Она была до мамы и после нее. Любую измену можно было бы простить", – говорит наследница режиссера. Просто в какой-то момент отец встал и ушел из семьи, решив, что в его жизни творится что-то не то.
При этом Ирина Мазурук прекрасно знала о романе супруга с актрисой "Современника". Как-то раз она встретилась с Ниной Дорошиной, и та с ней приветливо поздоровалась. "Знаешь, у меня-то рука тяжелая, не здоровалась бы ты", – пригрозила жена Олега Ефремова. "Хорошо", – радостно согласилась соперница. Как отметила дочь режиссера в эфире шоу "Судьба человека", тогда мать поняла, что у любовницы-то как раз все прекрасно, а у нее вот не очень.
По словам Анастасии, она часто спрашивала у Нины Дорошиной, зачем та сделала аборт от Олега Ефремова. При этом актер умолял коллегу по театру сохранить ребенка, но девушка подумала, что таким образом привяжет любимого к себе, обрежет ему крылья. Больше детей у артистки не было, и она об этом очень жалела.
"Был бы сейчас у нас с Мишкой еще брат или сестра", – сокрушается наследница.
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