"Измену можно было бы простить": дочь вспомнила предательство Олега Ефремова

Новой гостьей шоу "Судьба человека" стала дочь Олега Ефремова Анастасия. Театральный критик рассказала об отношениях матери Ирины Мазурук и отца.

По словам женщины, она прекрасно понимает, почему родители разошлись. Однако для нее до сих пор загадка, как эти два совершенно разных человека оказались вместе. Их роман продлился всего три года, а после расставания Ирина Мазурук пыталась покончить жизнь самоубийством. Актриса мечтала о большой и красивой любви, и для нее стало ударом предательство мужа.

Как отметила Анастасия Ефремова в эфире шоу "Судьба человека", брак родителей разрушила не Нина Дорошина. "Она была до мамы и после нее. Любую измену можно было бы простить", – говорит наследница режиссера. Просто в какой-то момент отец встал и ушел из семьи, решив, что в его жизни творится что-то не то.

При этом Ирина Мазурук прекрасно знала о романе супруга с актрисой "Современника". Как-то раз она встретилась с Ниной Дорошиной, и та с ней приветливо поздоровалась. "Знаешь, у меня-то рука тяжелая, не здоровалась бы ты", – пригрозила жена Олега Ефремова. "Хорошо", – радостно согласилась соперница. Как отметила дочь режиссера в эфире шоу "Судьба человека", тогда мать поняла, что у любовницы-то как раз все прекрасно, а у нее вот не очень.

По словам Анастасии, она часто спрашивала у Нины Дорошиной, зачем та сделала аборт от Олега Ефремова. При этом актер умолял коллегу по театру сохранить ребенка, но девушка подумала, что таким образом привяжет любимого к себе, обрежет ему крылья. Больше детей у артистки не было, и она об этом очень жалела.

"Был бы сейчас у нас с Мишкой еще брат или сестра", – сокрушается наследница.