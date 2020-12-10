"Вали отсюда, ты, шляпа усатая": раскрасневшийся Боярский устроил Галкину истерику

Михаил Боярский и певица Дора стали новыми гостями шоу "Музыкалити". В студии Максима Галкина артисты прослушали несколько современных композиций и дали свои оценки. Исполнитель роли Д'Артаньяна в какой-то момент не выдержал и закатил истерику – настолько ему было противно слушать молодежь.

Практически весь выпуск Михаил Боярский просидел с каменным лицом, было видно, что ему с трудом удается контролировать эмоции. Наконец, Максим Галкин нажал на кнопку и остановил музыку. "Что, *** ?" – нецензурно уточнил актер.

Немного помолчав, артист выпалил: "Напрасно, наверное, вы меня сюда позвали... Я нихрена не понимаю в этом... Кроме пацанов, которые сидят там и говорят за просмотром: "Козел! Уберите его с экрана, что он тут? Кто его позвал? Какой идиот? Вали отсюда, ты, шляпа усатая!" Ну действительно, я с другой планеты".

Максим Галкин поддержал актера, отметив, что тоже ничего не понимает. "Заберите меня на свою планету, Михаил Сергеевич", – пошутил юморист. Однако Боярский не успокоился. Он заявил, что свое уже пожил, но что будет с поколением, которому нравится такая музыка?

Артист так разошелся, что покраснел и даже начал угрожать супругу Аллы Пугачевой. "Что будет через десять лет? Ты тогда за своих детей опасайся! Что им в рот всунут вместо соски, я даже догадываться боюсь", – заявил актер.

По словам Михаила Боярского, подрастающему поколению стоит брать пример с великих предков – Булата Окуджавы, Владимира Высоцкого. Сейчас же исполнители просто-напросто крадут музыку у западных коллег, не добавляя ничего своего. Артист пожаловался, что он видит, как его внучки поют подобное, и это его очень расстраивает.

"Корявая одна и та же фишка, одна и та же татуировка, одни и те же жесты, один и тот же мат! Ну хоть бы что-нибудь придумали!" – не унимался актер.