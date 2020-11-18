"Это стыдно": Боярский рассказал о заработке в период пандемии

Несколько месяцев подряд представители российского шоу-бизнеса жалуются на отсутствие работы и мизерные выплаты от государства. Звезды эстрады потеряли значительную часть дохода из-за бушующей пандемии коронавируса. Однако Михаил Боярский пошел наперекор своим коллегам и выступил с громким заявлением.

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