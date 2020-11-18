"Это стыдно": Боярский рассказал о заработке в период пандемии

По словам 70-летнего артиста, он никогда бы не согласился принять "государственные подачки". Михаил Боярский заверил, что даже в самой сложной ситуации можно найти выход самостоятельно. Видимо, звезда театра и кино все еще верит в светлое будущее индустрии.
Всеми известный Д'артаньян уверен, что все, кто жалуется на потерю дохода из-за пандемии, должен найти дополнительный источник заработка. Боярский добавил, что не стоит ждать помощи от государства и надеяться на чудо.
"Я спокойно отношусь к этому всему. Мы богатыми не были и привыкать не стоит. Какие-то льготы получать? Мне кажется, для мужчины – это стыдно. Я бы нашел себе другую работу. Первое, что в голову приходит – пошел бы водить машину", – написал Михаил Сергеевич.
Боярский настоял на том, что каждый мужчина – даже в такой женской профессии, как актерская – должен уметь доставать деньги любым способом. Каким именно – это уже его проблемы. Артист театра и кино посетовал, что просят только нищие и беспомощные, а не заслуженные актеры и исполнители.
Стоит отметить, что Михаил Сергеевич явно погорячился, когда занял себе место среди водителей северной столицы. У звезды российского кинематографа уже случались казусы с вождением автомобиля.
Зимой поклонники обнаружили личный транспорт Боярского на тротуаре около жилого дома в Санкт-Петербурге. Похоже, что артисту не мешало бы вспомнить некоторые правила дорожного движения перед тем, как снова садиться за руль.
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