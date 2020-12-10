Виктория Боня вывела экстрасенса Джулию Ванг на чистую воду

Виктория Боня нелестно отозвалась о победительнице 15-го сезона проекта "Битва экстрасенсов". Модель раскрыла подробности о встрече с Джулией Ванг.



Телеведущая откровенно рассказала о том, как столкнулась с экстрасенсом. В своем инстаграм-аккаунте Виктория Боня сообщила, что встретилась с экстрасенсом несколько лет назад.

Тогда у звезды "Дома-2" были проблемы личного характера, и поэтому она решила обратиться за помощью к Джулии Ванг. Как заметила модель, ничем полезным для нее беседа не завершилась. Виктория Боня призналась, что разочаровалась в экстрасенсорных способностях Джулии Ванг.

По словам знаменитости, проблема Джулии Ванг в том, что она считает людей за людишек. "Мне она ничем не помогла, все, что сказала, – было мимо кассы", – сказала Виктория Боня.

Ранее экстрасенс ранее призналась, что является генетическим мужчиной с синдромом Морисса. Она написала несколько признаний о себе в "Инстаграм" в формате "правда или ложь".

Напомним, в минувшие выходные Виктория Боня закатила грандиозную вечеринку по случаю своего дня рождения. Звезда собрала в ресторане в центре Москвы друзей и кутила до утра. Правда, уже через пару дней в заведение пришли с проверкой. Теперь владелице кафе грозит внушительный штраф или закрытие на три месяца за несоблюдение мер безопасности в связи с профилактикой коронавируса.

