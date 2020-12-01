"У обеих ковид": Ваенга переживает тяжелые времена

В своей социальной сети "Инстаграм" Елена Ваенга опубликовала пост, где рассказала поклонникам о ситуации. ""Празднуем" мы с бабушкой и мамой сегодня в полную силу. У обеих ковид. Желаю всем здоровья. Особенно старшим. У нас остальные все пока здоровы, кроме мамы и бабы Нади. Стремно", – написала звезда под фото с защитной маской на лице.
Подписчики тут же пришли на помощь исполнительнице. Всем хотелось поддержать ее и близких, помочь хотя бы советом и добрым словом: "Витамин Д и противовирусное. Побольше воды. Храни вас Господь!", "Всеми мыслями желаю, чтобы все прошло легко! Я легко перенесла, чего и вам желаю! Здоровья, здоровья, здоровья!!!!", "Лена, лишь бы в лёгкой форме переболели ! У нас внук в больнице лежит с этой бякой. Видимо с второй волной все должны переболеть. К великому сожалению.".
Поддержали Елену Ваенгу и некоторые звезды шоу-бизнеса. Среди них актер Сергей Исаев и эстрадная певица Зара.
Напомним, переживания исполнительницы вовсе не напрасны. Недавно ее бабушка отметила свой 93-ий день рождения. Их отношения похожи на сказку: искренность, взаимопонимание и полная гармония. Они настоящие подруги. Бабушка Ваенги также является ее крестной матерью, а в репертуаре Елены есть популярная песня, посвященная именно ей.
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