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Шоу-бизнес
Галина Польских о любви к великим мужчинам: Отказала Ефремову!

Галина Польских о любви к великим мужчинам: Отказала Ефремову!

Галина Польских. Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
Галину Польских в свое время считали одной из привлекательных актрис Советского Союза, а ее губы были признаны самыми красивыми – она мешками получала письма от восторженных фанатов. В беседе с журналистами артистка вспомнила великих мужчин, которые за ней ухаживали.
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Недавно режиссер Зигфрид Кюн признался, что был влюблен в некую Галину из России. Найти таинственную незнакомку, не зная хотя бы фамилии, довольно сложно. Однако одной из тех, с кем был знаком творец, оказалась Галина Польских. Артистка заявила: даже если режиссер и был ее тайным поклонником, она об этом ничего не знала.

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80-летняя звезда вспомнила, что Зигфрид Кюн был невероятно застенчивым и скромным. Она отметила, что романа с ним у нее не случилось, да и в целом в ее возрасте довольно глупо вспоминать о кавалерах, которых она любила в 20 лет.

Правда, есть мужчины, о которых актриса жалеет. Например, у нее не сложились отношения с Олегом Ефремовым. Артистка призналась, что в свое время режиссер звал ее во МХАТ, но она отказалась. Маэстро предупредил, что репетирует долго и нудно, а также не отпускает подопечных на съемки в кино. Такой подход Галину Польских не устроил – она не была готова работать за копейки, ведь ей нужно было поднимать на ноги двоих детей.

Вероятно, артистка нравилась режиссеру и как женщина, но он не рискнул за ней ухаживать. На этот счет у актрисы есть особое мнение. По словам знаменитости, Олег Ефремов прекрасно знал, что она выросла без отца и недавно осталась без мужа, который разбился в автокатастрофе.

"Пожалел и не стал прибегать к своим чарам", – считает звезда.

Галина Польских вспомнила и знакомство с Федерико Феллини. Итальянец делал ей много комплиментов и как женщине, и как актрисе. Однако помешал языковой барьер, поэтому ничего и не было. При этом, по словам артистки, в ее жизни была большая любовь с режиссером. Звезда отказалась называть его имя и отметила, что он великий, но построить семью им так и не удалось – дети были против.

Автор: 9 ноября 2020, 18:37 Источник: Экспресс-газета ✓ Надежный источник
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