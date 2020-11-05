Что случилось со звездой сериалов Полиной Максимовой

На видеосервисе START начинается второй сезон полюбившегося зрителям сериала "257 причин, чтобы жить". С Полиной Максимовой, исполнительницей роли Жени Коротковой, встретился корреспондент "Дни.ру".

Премьера второго сезона случилась вскоре после того как 31-летняя Полина Максимова была названа лучшей актрисой на фестивале сериалов Cannes Series. Причем сериал "257 причин, чтобы жить" был в этом году в Каннах единственным из России, который вошел в десятку лучших лент, отобранный со всего мира.

"Для меня это большая ответственность, – уверяет актриса. – Я и без того достаточно избирательно принимала предложения для участия в том или ином проекте, а теперь и подавно. Просто внутренне кажется, что вдвойне не имею права на провал".

Актриса уверяет, что пока, кроме гордости, никаких бонусов от громкой победы в Каннах не видела. "Не могу сказать, что стало больше предложений, в жизни, по большому счету, ничего не поменялось, просто появилось осознание, что иду каким-то верным путем, а дальше жизнь покажет", – пояснила Максимова.

Напомним, известность к Полине пришла после главных ролей в фильмах "Последний кордон" и "Два Антона". Сегодня она считается одной из самых интересных и ярких молодых актрис российского кино.