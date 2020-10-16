Не с женихом: появились постельные кадры звезды сериалов Максимовой с известным актером

Фильм повествует о профессиональном спортсмене Сергее Бороздине. После ДТП чемпион по легкой атлетике обнаруживает у себя необычную способность. Во время бега герой начинает видеть события прошлого и будущего.
Персонаж фильма "Бег" решает использовать приобретенный дар, чтобы поймать орудующего в городе серийного маньяка. Разыскивая преступника, Сергей знакомится со следователем Настей.
Роль дознавателя досталась Полине Максимовой. Чемпиона по легкой атлетике сыграл Евгений Романцов.
Накануне в Сети появился официальный трейлер картины. В фильме "Бег" будет яркая любовная линия. В представленном видео есть кадры горячей постельной сцены с участием Максимовой и Романцова.
Отметим, что актриса Полина Максимова встречается с коллегой по цеху Егором Корешковым. Знаменитости познакомились на съемках сериала "257 причин, чтобы жить". Артисты играли влюбленных и, как это часто бывает, экранный роман перерос в реальный.
Корешков и Максимова уже довольно продолжительное время живут вместе. Поклонники не сомневаются, что намерения у Егора серьезные. Более того, ходят слухи, что Максимова и Корешков тайно стали мужем и женой. Сплетни появились после того, как на безымянных пальцах артистов заметили кольца. Как Егор Корешков отнесся к откровенной сцене в фильме "Бег" с участием избранницы, остается только гадать.
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