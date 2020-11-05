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"Как хорошо, что в положении": Топурия с большим животом пустилась в пляс

Кети Топурия. Фото: пресс-служба "Авторадио"
34-летняя вокалистка "А`Студио" уже в декабре во второй раз станет мамой. Но интересное положение не мешает ей вести активный образ жизни и давать концерты.
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Только что певица удивила всех живым концертом на "Авторадио" – Топурия целый час зажигала вместе с группой в прямом эфире и даже танцевала под свои хиты, несмотря на уже большой живот.

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Свое интересное положение певица рассекретила для публики недавно, снявшись в новом клипе на песню "Се ля ви". Однако выступления в реальном времени от нее никто не ожидал. Для зрителей, смотревших видеотрансляцию из студии, появление беременной Кети Топурия стало сюрпризом.

Выглядела вокалистка счастливой и довольной, а во время концерта совершенно забывала о своем положении и двигалась в привычном для себя ритме.

"Когда я была беременна Оливией, мы тоже снимали клип, – вспомнила певица, – и мне казалось, что я двигаюсь там очень хорошо. А потом посмотрела видео и поняла, что я просто стою и машу руками…"

Ведущие шоу "Мурзилки Live" успокоили гостью, что на этот раз она выглядит прекрасно. "Черная облегающая маечка позволяет проследить все линии и движения тела, – отметили они, – и ты очень эффектно танцуешь. Такой красивой девушки никогда не было в студии".

Кети Топурия. Фото: пресс-служба "Авторадио"

"Как хорошо, когда ты в положении, все тебя хвалят, – пошутила Кети. – Это плюсы, конечно, спасибо!" Вместе с группой она исполнила "Тик-так", "Хамелеоны", "Улетаю", "Любовь-река", а в финале спела и новую песню "Се ля ви".

Кети Топурия. Фото: пресс-служба "Авторадио"

Известно, что певица должна родить мальчика к Новому году. Счастливым отцом станет предприниматель и бывший поп-музыкант Лев Деньгов. Отношения у пары начались более года назад.

Автор: 5 ноября 2020, 10:24
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