В квартире были драки: директор Цывиной раскрыла страшные обстоятельства жизни актрисы перед смертью

Смерть звезды кино Ирины Цывиной 18 апреля 2019 года шокировала многих. Она умерла при странных обстоятельствах. На теле актрисы нашли множественные травмы. Спустя столько времени после ее смерти до сих пор всплывают странные обстоятельства ее кончины.



Недавно следственный комитет возобновил изучение причин странной смерти Ирины Цывиной. Ведомство изучает подозрительные травмы, которые она получила до смерти. Вдова Евгения Евстигнеева умерла весной прошлого года.

Директор актрисы Ирина Цветкова рассказала, что перед смертью артистка часто жаловалась на ругань с сыном Евгением. Также женщина откровенно призналась, что она даже боялась молодого человека и его друзей. В их квартире часто бывали шумные компании, которые устраивали драки. Актриса даже отправляла голосовые сообщения своему директору о том, насколько все серьезно.

"Единственное, что смущало нас всех, это ее неоднократные жалобы на конфликт с Женей. Она мне писала: "У нас с Женей конфликт, мы не можем с тобой, Ирина, встретиться", – рассказала Ирина Цветкова в эфире шоу "Пусть говорят".

Официальной причиной смерти Ирины Цывиной значится кардиомиопатия. Звезда сериалов "Кадетство" и "Ольга" умерла у себя дома. Ее сын нашел ее, когда пришел домой с работы. По его словам, перед уходом он видел, как мать стоит на кухне, прижавшись лбом к шкафу. Он положил ее на пол, а потом отнес на кровать. Там она и умерла, когда его не было дома.



После смерти Ирины Цывиной возникло много споров о возможной причине ее ухода. Многие подозревают, что ее сын не совсем честен со следствием. Бывший супруг Ирины Цывиной тоже считает, что человек, которого нашли в луже крови, умереть от проблем с сердцем.