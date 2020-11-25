"Люди меняются": Климова призналась в возможном воссоединении с бывшим

Екатерина Климова в свежем интервью разоткровенничалась о личной жизни и детях. Она призналась, что сейчас живет в гармонии с собой и окружающими.

Несколько лет назад актриса не могла себе позволить хоть немного отдохнуть. Она одна на своих плечах несла груз ответственности за четверых детей. Приходилось оплачивать их учебу в престижных школах и развивать. Поэтому актриса почти постоянно работала. На отдых оставались считанные часы. В выходные Климова тоже отдавала всю себя заботам – встречалась с учителями детей и решала бытовые проблемы.

Сейчас актриса уже не так спешит. Она успешно совмещает карьеру и материнство и чаще бывает с наследниками. Старшей дочери Лизе, которая родилась от союза с ювелиром Ильей Хорошиловым, уже исполнилось 18 лет. Также у нее есть 14-летний Матвей и 12-летний Корней. Они появились на свет от актера Игоря Петренко. Младшую дочь Беллу актриса родила в 2015 году от Гелы Месхи.

42-летняя актриса призналась, что ее часто раньше мучала совесть из-за того, что времени детям она уделяет мало. Эпидемия коронавируса дала возможность притормозить, сбавить темп.

"Находясь полгода дома не по своей воле, себя не грызла, а наслаждалась выпавшей возможностью побыть "просто мамой"", – приводит слова Климовой "КП".

Подробности личной жизни Климова не раскрыла, но отметила, что у нее с этим все стабильно. Знаменитость уверена, что в отношениях можно дважды войти в одну реку. Говоря об этом, она как будто намекнула на возможное воссоединение с бывшим возлюбленным. "Люди меняются", – уверена актриса.

В сентябре в СМИ ходили слухи о том, что Екатерина Климова могла воссоединиться с Гелой Месхи. Она заявила, что в этих отношениях пока не спешит ставить точку.