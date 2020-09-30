Месхи показал трогательное фото после слухов о воссоединении с Климовой: Это любовь навсегда

Актер Гела Месхи, который в прошлом году расстался с актрисой Екатериной Климовой, опубликовал в своем "Инстаграм" трогательное фото с их общей дочерью Беллой. Девочке исполнилось пять лет. В честь этого заботливый отец и выложил кадр. На нем он держит свою дочку на руках, оба счастливо улыбаются в окружении разноцветных воздушных шаров. Вместо подписи Гела Месхи прикрепил несколько смайликов в форме сердечек.
Поклонники пришли в восторг от снимка. Многие отметили, что Гела отличный отец, а его малышка настоящая красавица.
"Доченька. Это любовь навсегда"; "Папина принцесса"; "Расти на радость папе и маме", – написали в Сети.
Недавно Екатерина Климова заявила, что в отношениях с бывшим мужем ей еще рано ставить точку. Во время карантина коронавируса они много времени проводили вместе, Гела Месхи всячески оказывал поддержку семье и заботу о дочери.
Напомним, у 42-летней актрисы Екатерины Климовой четверо детей. Она трижды была замужем. Хорошей мамой Климова себя не считает – она постоянно на съемках, но тем не менее дети хорошо у нее очень воспитанные. У женщины два сына и две дочери.
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