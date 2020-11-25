Умерла звезда сериала "Улицы разбитых фонарей"

Вчера Театр-фестиваль "Балтийский дом" сообщил прискорбное известие: скончалась актриса Светлана Обидина. В этом году ей исполнилось бы 46 лет. О причинах смерти, на данный момент, информации нет.

Информация была опубликована на сайте театра, в котором долгое время служила Светлана. "Хрупкая и невероятно сильная, всегда настоящая, обаятельная и жизнерадостная – Светлана дарила счастье всем нам, кто с ней работал, щедро делилась теплотой со зрителями. От ее улыбки действительно становилось светлей!" – написали коллеги.

Также они выразили искренние соболезнования близким артистки и указали, что в жизни есть люди, которые никуда не уходят. "Пусть их нет рядом, но вы помните, как они смеялись, слышите их голос, а рука так и тянется к телефону, чтобы позвонить и рассказать забавную историю, которая произошла на репетиции", – трогательно высказались на сайте.

Сегодня память звезды сериала "Улицы разбитых фонарей" почтил режиссер Алексей Герман-младший. Они вместе работали в его фильме "Довлатов". В социальной сети он задумался о причинах ее смерти и сообщил, что только недавно ее вспоминал. "Уже не ясно СOVID или не СOVID, но мрут и мрут", – достаточно пессимистично отметил он.

Напомним, в 1997 году Светлана Обидина окончила Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. Уже в 1998 она пришла в труппу Театра-фестиваля "Балтийский дом", потом уходила, но все же вернулась обратно в 2017 году после работы в "Небольшом драматическом театре" Льва Эренбурга.



Актриса известна нам ролями в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Мажор", а также кинокартинах "Довлатов", "Дуэлянт", "Петербург".



