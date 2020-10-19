Придется несладко: Половцев из сериала "Улицы разбитых фонарей" заикнулся о разводе

Из-за пандемии коронавируса звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" лишилась привычного заработка. Также карантин негативно повлиял на отношения Александра Половцева с женой.

62-летний артист весь период самоизоляции провел с семьей. "Было очень тяжело, мы чуть не развелись с женой…" – признался Александр Половцев. По словам звезды сериала "Улицы разбитых фонарей", дома были конфликты. Маленькие дети, которые постоянно требовали внимания, ситуацию только усугубляли.

Половцев был вынужден целыми днями развлекать энергичных наследников, Андрея и Яну. Артист вспомнил все игры, которые знал, прочитал массу детских книг и посмотрел множество мультфильмов.

С наступлением весны актер сериала "Улицы разбитых фонарей" вывез близких в деревню. За городом семейство разбило огород. В нескольких теплицах Александр Половцев вместе с детьми вырастил отличный урожай.

Отметим, что ранее супруга актера Эсана Муратова признавалась, что в ее браке не все гладко. У пары есть финансовые трудности. Из-за пандемии Александр Половцев лишился части дохода. Материальные проблемы сказываются на эмоциональном состоянии пары.

По словам Муратовой, Половцев – отличный муж и любящий отец. Ранее у звезды сериала "Улицы разбитых фонарей" были проблемы с алкоголем, но, к счастью, они давно в прошлом.

Сам артист отмечает, что период первого карантина он и его родные жили на сбережения. Если ситуация повториться, Половцеву придется несладко.