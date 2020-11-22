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Стеснялась своего отца: дочь показала истинное лицо Боярского

Стеснялась своего отца: дочь показала истинное лицо Боярского

Михаил Боярский. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Российская актриса Елизавета Боярская рассказала в свежем интервью, каким считала своего отца в детстве. Оказывается, она стеснялась его и даже не показывала виду, что она его дочь.
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Боярская всегда считала дурным тоном выпячивать своего звездного папу. Для нее Михаил Боярский всегда был просто отцом с обычной работой, как у всех. А его статус, огромная популярность была лишь следствием его работы. "Я наоборот этого стеснялась всегда", – поведала она в ютуб-шоу "Скажи Гордеевой".

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 Елизавета Михайловна Боярская

Елизавета Михайловна Боярская актриса

По словам Елизаветы Боярской, ее отец в отношениях с близкими сильно отличается от того образа, который он создал в кино. От маститого мушкетера нет и следа.

"Папа дома – это совсем другой человек, не тот, которым его привыкли видеть на экране или на стадионе. Он очень стеснительный, очень спокойный, невероятно скромный человек", – рассказала Елизавета Боярская.

Михаил Боярский всегда всем стремится оказать помощь. При этом сам мало просит взамен и всегда полагается только на себя. Он не бежит за новинками, не выходит в интернет, одевается просто, у него кнопочный телефон, рассказала дочь артиста.

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При этом Боярский очень ранимый человек. Его может легко обидеть неуместно сказанное слово. При этом актер сумел создать образ импозантного мужчины, которым Елизавета Боярская гордится всю жизнь.

Автор: 22 ноября 2020, 04:02 Источник: "Скажи Гордеевой" ✓ Надежный источник
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