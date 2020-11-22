Стеснялась своего отца: дочь показала истинное лицо Боярского

Боярская всегда считала дурным тоном выпячивать своего звездного папу. Для нее Михаил Боярский всегда был просто отцом с обычной работой, как у всех. А его статус, огромная популярность была лишь следствием его работы. "Я наоборот этого стеснялась всегда", – поведала она в ютуб-шоу "Скажи Гордеевой".
По словам Елизаветы Боярской, ее отец в отношениях с близкими сильно отличается от того образа, который он создал в кино. От маститого мушкетера нет и следа.
"Папа дома – это совсем другой человек, не тот, которым его привыкли видеть на экране или на стадионе. Он очень стеснительный, очень спокойный, невероятно скромный человек", – рассказала Елизавета Боярская.
Михаил Боярский всегда всем стремится оказать помощь. При этом сам мало просит взамен и всегда полагается только на себя. Он не бежит за новинками, не выходит в интернет, одевается просто, у него кнопочный телефон, рассказала дочь артиста.
При этом Боярский очень ранимый человек. Его может легко обидеть неуместно сказанное слово. При этом актер сумел создать образ импозантного мужчины, которым Елизавета Боярская гордится всю жизнь.
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