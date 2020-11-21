"Самая красивая пара": Ургант хлопочет о свадьбе

У Натальи Кикнадзе, жены Ивана Урганта, есть дочь Эрика от первого брака. Сейчас девушка проживает в Америке и строит романтические отношения с темнокожим парнем по имени Муса. Союз падчерицы телеведущего с ее бойфрендом широко обсуждают в Сети. Согласно информации издания "Территория новостей", Иван Ургант скоро выдаст Эрику замуж за ее избранника.
Недавно девушка дала интервью журналу "Tatler", в котором рассказала о своих отношениях. Впервые Эрика увидела бойфренда на вечеринке в честь Хэллоуина. Парень оказался двоюродным братом ее однокурсницы. Через месяц после того, как Эрика и Муса начали общаться, они стали очень близки и неразлучны. "Он – мужская версия меня, я – его женская версия.", – заявила падчерица телеведущего. Девушка счастлива с возлюбленным и всячески заявляет об этом.
Эрика часто публикует в инстаграм-канале совместные снимки с Мусой. Подписчики по-разному относятся к их союзу. Одни считают такие отношения неприемлемыми, другие – выступают против расизма и радуются за девушку. "Самая красивая пара", "Лучшие!", "Отвал башки!!! Обожаю ваш стиль и то, как вы друг друга дополняете", Преобразилась с ним", "Вы обалденные", – такие комментарии пользователи Сети оставляют к совместным снимкам падчерицы шоумена и ее бойфренда.
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