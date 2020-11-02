Не то сына, не то дочь: снявшаяся в клипе Билана модель ждет ребенка без пола

О беременности Эмили стало известно после выхода обложки журнала Vogue, на которой она предстала с округлившимся животом. С тех пор она открыто говорит о себе в "Инстаграм" и делится с подписчиками новостями и публикует откровенные кадры.
На новом пикантном фото Эмили Ратажковски сравнили молодой Деми Мур. Модель действительно очень похожа на актрису. Кадр точь-в-точь повторяет давний снимок, на котором Мур позирует беременная в белой рубашке и черном нижнем белье. Ратажковски надела короткий черный парик, как у Мур и повторила ее образ.
В интервью Vogue модель сделала громкое заявление. По ее словам, она не будет знать пол своего чада до его совершеннолетия и предоставит полную свободу выбора в гендерном плане.
Модель работает над книгой "Мое тело". Скоро издание выйдет в свет. В своем творении она также рассуждает на тему гендерных ограничений и свобод.
Эмили Ратажковски является одной из самых востребованных мировых моделей и актрис, звезда фильма "Исчезнувшая" входит в тройку самых высокооплачиваемых моделей в мире наряду с Кэндалл Дженнер и Джиджи Хадид. Обладательница роскошной груди завоевала сердца мужчин всего мира, впервые появившись в клипе Робина Тика Blurred Lines.
Несколько лет назад Эмили Ратажковски снялась в клипе Димы Билана "Неделимые". По сюжету она была его возлюбленной. Поговаривали, что за съемки девушка получила баснословную сумму.
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